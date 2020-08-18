豐泰除權息秀吸睛 盤中大漲4%

製鞋廠豐泰（9910）今（18）日進行除權息，每股配發現金股利4元、股票股利2元，除息參考價163.33元，股價開高高檔整理，早盤最高來到171元，盤中漲幅4%，順利展開填權息之路。

跟去年同期相比，受新冠肺炎疫情衝擊，豐泰今年來獲利衰退，7月合併營業利益為 5.19億元，今年一到七月累計營業利益為35.81億元；7月合併稅前盈餘為 6.37億元，一到七月累計合併稅前盈餘為41.72億元；一到七月累計稅後純益為25.75億元，年減29.89%，每股稅後純益（EPS）為2.92元，遜於去年同期的5元。

法人此前預估，隨著歐美經濟活動復甦，大陸通路恢復快於預期，第3季可望是營運谷底，第4季接單有望開始回溫，提振營運表現。