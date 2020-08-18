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康友股價暴跌 重傷中部營建、機械業及校長等投資人

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
一度是生技股王的康友爆出掏空疑雲，董事長黃文烈也失聯。報系資料照
一度是生技股王的康友爆出掏空疑雲，董事長黃文烈也失聯。報系資料照

一度是生技股王的康友因董事長黃文烈失聯，爆出掏空疑雲，市場亦傳出中部營建圈損傷慘重。據了解，黃友烈本身就是太平、東區一帶出身的建商，也因為這層淵緣，以致中部他的人脈圈有多人一開始就參與「投資」但也因此下場悽慘。還有很多因聽信這個人脈圈耳語而投資的人損失慘重、欲哭無淚，其中包括學校校長和機械業人士。

據了解，這次的受災戶主要是中部營建圈金主，其中協益鋼鐵董事長黃光孚的個人和公司持股分居康友的第2大和第9大，持股近1成、超過9000張，初估至少15億元被套牢。記者上午致電協益鋼鐵，公司人員指出，黃光孚和黃文烈並不認識，而是聽了友人建議而投資，對於投資失利，他個人也十分氣憤，但目前司法機關已介入調查，一切就交由司法處理。

公司人員亦指出，投資康友雖然有損失，但這僅是黃光孚個人投資的一部分，黃光孚個人一切如常；至於協益也有投資部分，雖然協益是股份有限公司，仍有其他股東，但股東相信黃光孚的經營和投資，目前公司運作也都正常。

至於第3大股東蔡水濱也是海線建商出身，像是沙鹿的早期建案御璽國際村就是他擔任御璽建設公司總經理時推出，後來並自創公司推案。另外，第10大股東林慶春也是中部建商，3人套牢超過22億元。

據了解，康友這檔股票因股性活潑，許多股民因此紛紛投入，有一名高職校長還私下邀朋友投資，表示「你想想做輸液成本才多少，只要有持續在做，都沒有問題」這名校長的友人最近想起，慶幸自己沒有投入，否則恐血本無歸。另還有名機械業老闆原也想投入，但在友人看過線型和基本面後予以勸阻，他才及時打消念頭。

另也號子營業員說，只知道有一掛人一直在炒生技，「怕客戶受傷，都不敢推薦」並慶幸保全了客戶不受傷。

康友 協益 股東

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