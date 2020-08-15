岱宇1.77元 啟動擴廠

健身器材製造大廠岱宇（1598）昨（14）日公布第2季合併財報，合併營收淨額25.08億元、年增127% ，稅後淨利1.86億元，較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益1.77元，營收、稅後淨利雙創單季歷史新高。

岱宇董事會昨天通過，投資2.6億元取得統一塑膠100%股權，間接取得台中大甲地區約2,400坪土地，主要考量全球健身運動趨勢，以及疫情帶動宅經濟居家健身的龐大商機，決啟動擴建新廠計畫，以提升市場占有率。

岱宇初步規劃，取得土地後將進行營造廠招標，擬再投資約1億元，並依照GMP廠規格標準興建擴廠，以建置健身器材、醫療復健等生產線，新廠預計明年第1季投產，可望對整體營運帶來正面挹注。

岱宇上半年合併營收淨額41.56億元、年增44%，稅後淨利1.91億元、年增179%，每股稅後純益1.78元、年增263%。

岱宇表示，第2季營運表現亮眼，主要受惠旗下SOLE、XTERRA品牌家用健身器材訂單暢旺，加上整併SOLE Fitness產生明確併購效益顯現。

岱宇第2季SOLE品牌營收比重，較去年同期的35%明顯提升至52%；此外，XTERRA品牌亦受惠Amazon、Walmart.com等電商客戶持續加大整體備貨力道，以及新款健步車產品亦同步打進數家線上通路客戶，帶動第2季銷售亦較去年同期大增72%。

岱宇第2季整體毛利率、營業利益率分別達45%、12%，雙創歷史單季新高，並較去年同期的25%、-4%明顯精進，主要受惠於併入SOLE Fitness完整保留終端產品毛利率挹注，以及隨著品牌銷售結構調整、整體產能稼動率放大等效益。

展望下半年，岱宇維持審慎樂觀看法，表示目前除整體備貨動能加大，且追加訂單亦呈現較去年倍增態勢。岱宇7月合併營收10.42億元、年增197.5%。