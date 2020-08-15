華紙 每股賺0.03元

永豐餘集團旗下華紙（1905）昨（14）日舉行法說會，公布第2季稅後純益3,629萬元，比起去年同期及今年第1季，皆成功轉虧為盈，每股小賺0.03元。

華紙第2季營收45億元，季減1.3%，主要還是受到疫情影響，紙品的銷售有下滑。但華紙第2季毛利率8%，比起第1季拉升2.6個百分點，主要因為原料木片價格下跌，漿廠的虧損有收斂，加上紙廠的營運效率提升。

另外在業外方面，第2季新台幣大升，人民幣小升，華紙出現約2,500萬元的匯兌評價損失；不過華紙轉投資的永豐金，今年提前在第2季配發股利，挹注華紙上季獲得約3,600萬元的股利收入。

整體而言，華紙累積今年上半年稅後淨損8,129萬元，每股淨損0.07元。