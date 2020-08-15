永豐餘 Q2獲利倍增

永豐餘（1907）受惠永豐金股利收入挹注，加上高毛利產品出貨增加，昨（14）日公布第2季稅後純益12.66億元，較今年第1季幾乎倍增，更比去年同期大幅成長135%，創下2012年公司轉型投控以來的新高。

永豐餘昨天舉行法說會，公布半年報，第2季營益率7.11%，比第1季增加1.45個百分點，也較去年同期拉升1.14個百分點，同樣創下轉型投控後新高。對此，永豐餘財務副總殷國堂解釋，這主要受惠產品組合變化，高毛利的產品出貨增加。

雖然今年全球都受到新冠肺炎疫情影響，但永豐餘投資組合多元，成功分散風險，像是研發兩年的抗病毒制菌洗衣新品，剛好在第2季上市，滿足市場對於防疫的需求，獲得消費者青睞；另外永豐餘的子公司申豐，主要生產NBR（丁腈乳膠），為醫療手套的重要原料，因為這波疫情，市場需求滿載，出貨量直線上升。

業外方面，永豐餘的重要轉投資永豐金，今年配發股利時間較早，從過去的第3季提前到第2季，永豐餘上季認列相關的股利收入高達6.71億元，吞下獲利大補丸。其他權益法投資方面，永豐餘第2季也認列相關收入1.92億元，高於第1季的1.07億元，和去年同期的5,100萬元，最大貢獻來自轉投資的元太，以及主導生技投資的上智生技創投。

整體而言，永豐餘第2季稅後純益12.66億元，比起第1季或去年同期，幾乎都是翻倍成長。累積今年上半年稅後純益19.02億元，更是比去年同期暴增1.88倍，換算每股純益已達1.15元。

展望下半年，殷國堂表示年底是消費採購旺季，但現在各國疫情仍未完全受控，部分地區甚至發生第二波疫情高峰，使得局勢變得有點混沌，對包裝紙箱的影響難以預料，不過目前看起來，市場朝向逐漸復甦，應該不致於太離譜。

轉型投控的永豐餘，持續推動子公司上市。其中永道射頻技術於6月底向上海交易所遞件申請上市；另外旗下包括五月花、橘子工坊等知名品牌的永豐餘消費品實業，也已完成對原股東及員工釋股作業，剛於8月11日公開發行生效，目標今年第4季完成興櫃掛牌作業，永豐餘可望再添小金雞。