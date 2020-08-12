外資力挺、基本面轉佳 儒鴻股價奔400元大關

紡織股王儒鴻（1476）日前法說會釋出利多，外資目標價跟著喊上400元之上，激勵儒鴻今（12）日股價逆勢走揚，盤中來到399元，漲幅逾4%，股價創今年2月以來新高。市場看好，儒鴻7月營收表現優於市場預期，且受惠客戶訂單重回成長軌道，成衣產線已回到滿載水準，下半年逐季成長可期。

儒鴻7月營收27.33億元，年增11%，創下歷史次高紀錄，其中成衣及布料營收分別占比72.8%、26.8%，表現優於市場預期。法人表示，歐美地區陸續解封，品牌、通路商訂單回溫，目前儒鴻訂單能見度已達第4季，整體來看，可望好過去年同期。同時，反應高單價產品出貨比重增加、產品組合優化，下半年毛利率也可望持續好轉。

另就長線而言，法人表示，儒鴻受惠NIKE與UA集中供應鏈效益持續發酵，以及新客戶出貨增長，加上印尼新廠投入，可望推升明年營收與獲利成長。