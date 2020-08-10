南紡認列資產減損 第2季每股淨損0.11元
南紡（1440）因為疫情關係，先前宣布暫停新市紡紗廠和仁德空紡廠設備產能，今天公告依照國際會計準則36號公報，認列資產減損4,981萬元，導致第2季營運轉虧，單季每股淨損0.11元。
南紡因為全球疫情嚴峻，嚴重衝擊各產業營運，在訂單不斷下滑、中斷，以及景氣復甦時程未明的情況下，為使公司減少虧損，永續經營，5月董事會決議暫停新市紡紗廠及仁德空紡廠設備產能，待疫情過後再擬生產事宜。
依國際會計準則36號公報，南紡於第2季財報中提列資產減損，金額4,981萬元。
受此拖累，加上疫情影響，南紡第2季稅後淨損1.74億元，比起去年同期純益9,467萬元「由盈轉虧」，換算單季每股淨損0.11元。
累積南紡今年上半年財報也翻黑，稅後淨損7,356萬元，換算每股淨損0.04元。
不過公司強調，本次減損不涉及現金流，對公司營運不會造成重大影響。
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