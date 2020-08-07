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擺脫谷底 台塑四寶營收連2升

聯合報 / 記者曾仁凱／台北報導
台塑四寶連兩月營收成長。圖／聯合報系資料照片
台塑四寶連兩月營收成長。圖／聯合報系資料照片

台塑四寶」七月營收昨出爐，隨著各國陸續解封，並推出振興措施以挽救經濟，帶動民間消費及製造業產銷活動略有恢復，七月營收回穩，四寶同聲認為，是「補庫存需求帶動營收上揚」。

台塑四寶合計七月營收九一四點五三億元，雖較去年同期仍大幅衰退百分之廿七點三。但較六月則成長百分之四點五，連兩個月營運逆勢反彈，顯示營運逐漸脫離谷底。其中，台塑七月營收創下近八個月來單月營收新高，為台塑四寶中成長動能最強勁。

台塑董事長林健男表示，台塑七月銷售量、價都比六月成長，以主力產品PVC為例，七月客戶積極回補庫存，帶動亞洲價格上漲，公司七月PVC價格比六月上漲百分之十。

隨著時間進入後疫情時代，各國民間消費與製造業產銷活動略有恢復。台塑四寶七月營收皆連續第二個月成長，漸走出谷底，整體第三季營收也可望優於第二季。

不過，展望未來，台塑四寶仍憂心疫情捲土重來，認為目前石化市場的復甦速度緩慢，要回到去年疫情發生前的正常水準，還有一段距離。

台化副董事長洪福源認為，第一波疫情控制良好的日本、新加坡、香港越南現在都面臨第二波挑戰，這個發展使重新開放以恢復經濟的力道大大折損，石化需求、價格恢復困難。

林健男說，依大陸統計局公布，第二季大陸經濟呈現V型反轉，由第一季衰退轉為第二季正成長；七月美國、歐元區及日本PMI（採購經理人指數）數據也都比六月好轉，顯見製造業景氣已從谷底反彈。不過近期新一波疫情升溫，對未來經濟復甦動能埋下隱憂。

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