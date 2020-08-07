走出谷底 台塑四寶營收連二升

台塑四寶昨（6）日公布7月營收，隨著各國陸續解封，並推出振興措施以挽救經濟，帶動民間消費及製造業產銷活動逐步恢復，台塑四寶受惠於下游回補庫存，營運同步回穩，都繳出連續兩個月上揚的成績單，以台塑衝上157.16億元，創近八個月來新高最亮眼。

台塑四寶合計7月營收914.53億元，較去年同期衰退27.3%，但較6月成長4.5%，連兩個月營運反彈，顯示營運逐漸脫離谷底。

其中，台塑7月營收157.16億元，年減10.2%，但較6月增加6.4%，創下近八個月來營收新高，為台塑四寶中成長動能最強勁。

台塑董事長林健男表示，台塑7月銷售量、價都比6月上揚，以主力產品PVC為例，7月客戶積極回補庫存，帶動亞洲地區價格上漲，該公司7月PVC價格比6月上漲10%。

台塑四寶7月營收成長動能的第二名為南亞，單月營收217.52億元，年減11.4%，但較6月成長4.6%。南亞董事長吳嘉昭表示，7月除EG（乙二醇）、BPA（丙二酚）因為停車定檢影響銷售量外，南亞其他各項產品營收均有成長。

台化7月營收204.52億元，年減23.4%，月增3.1%。台化副董事長洪福源說，台化ARO-3（芳香烴三廠）及SM麥寮廠定檢陸續結束，帶動PX、SM對外銷售量及萃餘油回售台塑化增加，推升7月營收較6月成長。

台塑化7月營收約335.33億元，月增4.5%，但比去年同期縮水41.2%，是四寶當中，7月營收年減幅最大。主因疫情造成國際油價下跌，加上油品需求疲弱，台塑化7月原油平均每日煉製量僅37.7萬桶，比去年同期的49.5萬桶大幅減少。

整體而言，隨著時間進入後疫情時代，世界各國從一開始的封城管制，多改採防疫與經濟並重的政策，有條件解除封鎖，並推出振興措施，努力挽救經濟頹勢，帶動民間消費與製造業產銷活動略有恢復。