台塑集團看市況…復甦緩慢

台塑四寶昨（6）日重申「第3季營收優於第2季」看法不變，但仍憂心疫情捲土重來，認為目前石化市場的復甦速度緩慢。

即便石化市場緩步復甦，台塑集團積極布局新領域的腳步不停歇，旗下台塑汽車貨運昨天與電信業者台灣大合作，搶進工業及商用自駕車領域，架構5G工業用及商用自駕車生態系。首波在長庚養生文化村試行，將擴及台塑集團不同場域。

本業方面，配合上游台塑化第三套輕油裂解設備歲修，台塑、南亞有部分配套的生產線也跟著歲修。

台塑董事長林健男提醒，因為歲修廠數增加，台塑8、9月營收都將比7月下滑。南亞主力產品乙二醇（EG）除了生產線原本就有歲休計畫，因為成品與原料價差不佳大，也隨之減產，南亞8月營收將略遜7月。另外，台塑化麥寮六輕7月中發生火災，復工時間未定，下半年負面影響仍在。

台化副董事長洪福源說，第一波疫情控制良好的日本、新加坡、香港、越南現在都面臨第二波挑戰，這個發展使重新開放以恢復經濟的力道大大折損，石化需求、價格恢復困難。

林健男指出，製造業景氣已從谷底反彈。但疫情是否捲土重來，仍是隱憂。