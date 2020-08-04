股東抱回6.15元現金 國揚股價歡騰

政府的勞退基金進出，總是市場矚目焦點。依據鈺齊-KY（9802）最新辦理的可轉債（CB）公開說明書，勞退近期大手筆加碼逾3,100張，同時富邦人壽亦增加持股至1萬張以上，合計兩大機構法人已經股本接近八個百分點，堪稱是疫情的逆勢加碼股。

2020-08-04 10:08