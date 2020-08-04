股東抱回6.15元現金 國揚股價歡騰
受到現金股利1.65元加現金減資4.5元激勵，國揚（2505）今（4）日開高走高，盤中一度觸及漲停價位30.8元，漲幅逾9%。
國揚大南港案土地處分在第2季入帳，公司昨天公告，第2季將配發現金股利1.5元，連同去年度現金股利0.15元，股東每股預計可拿1.65元現金，同時加上國揚也擬現金減資4.5元，等於股東每股可拿6.15元。
國揚處分大南港案土地，每股貢獻度達7.89元，6月已經完成認列，第2季財報可期。國揚近月股價股價震盪走高，所有均線向上翻揚，今天盤中股價創2008年4月以來新高。
國揚在手多項建案第3季起將陸續完工入帳，分別有「翡翠森林」三期、「早安國揚」、「國揚矽谷」、「南方莊園」四大案，總銷金額超過百億元，挹注今、明年業績成長。
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