中鋼董事會通過投資19.84億元焦炭輸送及處理系統工程

中鋼(2002)今(3)日召開第17屆董事會第9次會議，通過投資19.84億元進行焦炭輸送及處理系統工程案。

該案目的為進行設備更新、改善環保，以及維持高爐及燒結場的穩定生產；另，該案所含關鍵設備國產化效益，包括機械設備約2.29億元、輸送機電控設備約0.26億元，合計節省約2.55億元。該案計畫期程自2021年1月1日至2023年12月31日止，為期3年。

中鋼說，未來各階段工程逐步完成後，經由回收生產過程之廢熱作為發電能源，每年可增加發電量2.73億度；另外，每年將可減少揮發性有機物排放(比例)73公噸(約63%)、粒狀物排放41公噸(約56%)、單位能耗214百萬卡/公噸焦炭(約10%)，以及減少二氧化碳排放14.6萬公噸，約為375座大安森林公園每年的碳吸收量。