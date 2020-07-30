統一超海外事業因疫受累 上半年獲利近三年同期新低

統一超（2912）今（30）日公布半年報，營收約1245.4億元，稅後純益為50.9億元，年減7.4%，創近三年同期新低，每股稅後純益（EPS）為4.9元。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續展店、拓展創新業務，使上半年本業營收及營運獲利穩健成長，但因去年轉投資事業認列一次性財政返還，加上新冠肺炎疫情，使海外轉投資事業如菲律賓7-ELEVEN及中國大陸事業等，配合當地政府封城政策的影響，使得上半年合併稅後純益較去年同期衰退。

今年上半年因應消費者減少外出，7-ELEVEN在3月起啟動「就近買安心吃」，推出冷凍新店型，並持續擴大鮮物新結構，推出多樣化輕食鮮食便當、個人化冷凍品與生鮮，推升鮮食營業額成長近6%。

響應振興消費，今年上半年陸續推出三波「振興優惠券」活動的多樣化商品組合，帶動活動相關商品業績成長兩至三成；同時持續拓展OPEN!家族主題店等品牌聯名店、Big7大型複合店在桃園、台中與台南部展店，搭配具差異化及周邊聯名商品，皆帶動相關門市單店業績成長一至兩成。

因應宅經濟需求，7-ELEVEN交貨便與電商平台陸續推出不同的行銷活動、賣貨便服務持續優化帶動相關業績成長約一成。轉投資事業則有統一速達、博客來，受惠宅經濟帶動網購及物流配送需求，營收穩定成長。

展望下半年，7月7-ELEVEN整合集團17大品牌舉辦「7-ELEVEN DAY」主題活動，推出三麗鷗品牌聯名店，以及推出創新店型、商品及服務，掌握開學、中元節、中秋節等重大節令與活動商機。