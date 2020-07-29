風電題材領軍 鋼鐵股回神

在風電題材概念股領軍下，鋼鐵股類股指數今（29）日止跌回穩，盤中漲幅1%。世紀鋼（9958）、新光鋼（2031）、中鋼構（2013）離岸風電事業今年開始收成，下半年營收規模可望進一步放大，近期股價在資金行情行情下持續高檔震盪，今天盤中漲幅2%到4%。

鋼鐵股中，世紀鋼今天開高走高，盤中漲幅超過5%，漲幅最大。世紀鋼今年離岸風電合約收入大增，營收翻倍成長，下半年起開始認列CIP套筒式水下基礎（jacket）及基樁（pin pile）訂單，營收成長動能依舊存在。

三大法人中，外資已連續7天買超，加上投信也在近日小額加碼，自營商則買賣進出頻繁，以短線進度為主。三大法人近七日合計買超超過5000張。同時間，世紀鋼因8月20日將除息，近日融資券張數減少。

新光鋼盤中漲幅達5%。新光鋼近日在法說會上釋出正向展望，其中離岸風電事業，子公司水下基礎接單基樁（Pin Pile）接單看到明年上半年；材料採購則預計第4季有一波接單高峰，未來營運貢獻度看好。而鋼構及鋼材、物流事業方面，前者受惠台商回流建廠、公共工程增加，鋼價反彈，接單、售價均看好；後者隨著桃園新澄物流中心9月起每月將有租金入帳。

中鋼構今天盤中漲幅2.6%，沃旭能源56支水下基礎所需的零組件，7月起開始交貨，預估第三季可交出6支零組件量，貢獻約4億元的營收，屆時營收可望顯著成長。

展望後市，法人預期，隨著鋼市信心回穩，鋼價有望擺脫第2季谷底，重新上揚，下半年營運動能期待轉強。今日漲幅較大的鋼鐵股還有第一銅、豐達科、大成鋼及春雨等，其中第一銅盤中漲幅4.5%，突破半年線關卡。