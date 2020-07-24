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女大生露下體「想紅」：女性的解放 要由女性自己決定

群益證主辦世紀鋼競拍可轉債世紀鋼四開始投標

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

群益金鼎證券主辦世紀鋼(9958)發行國內第四次無擔保轉換公司債「世紀鋼四」(債券代號99584)，發行期間3年，「世紀鋼四」可轉債每張面額為100,000元，發行滿三個月後可隨時轉換為普通股，轉換價格為90.88元。

「世紀鋼四」採競價拍賣方式承銷，27日開始投標，競拍底標價為100元，競拍總張數12,750張，每人最高得標張數合計不超過1,275張，投標期間為27日至29日三個營業日，預計7月31日開標、8月11日於櫃檯買賣中心掛牌。

群益金鼎證券表示，世紀鋼自設立以來，於台灣各階段經濟發展扮演關鍵基礎建設角色，從台積電8 吋晶圓廠、達碁(即友達)面板廠、新北市政府大樓、捷運環狀線、到南港三鐵共構車站等指標性建設，更提前布局風電基礎建設。

政府推動綠能減碳政策，積極推動離岸風力發電，並且加大產業及經濟轉型的力道，透過「本土化」的要求，推出產業在地化政策，協助台灣廠商於風電供應鏈中卡位。

群益金鼎證券表示，承接水下基礎鋼構業務具一定門檻，因為水下基礎鋼鐵結構體積龐大，需具備廣大後線腹地，而重件碼頭更為必要條件。世紀鋼於台北港已啟動高規格風電水下基礎專用廠房興建，並已取得重件碼頭之使用權。用於水下基礎鋼管的關鍵焊接技術也通過EN 1090 (歐盟鋼結構認證)和ISO 3834 (銲接品質管理系統認證)等認證。

世紀鋼在順利取得風電開發商沃旭、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）及達德等基樁和套筒式風塔工程訂單後，受惠風電長單進入營收認列高峰期，第1季營收11.83億元，年增195%，營業淨利1.35億元，淨利歸屬母公司業主1.15億元，毛利率提升約2個百分點至18%，每股純益(EPS) 0.55元，今年上半年累計營收24.97億元，年增190%。

世紀鋼 風電

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