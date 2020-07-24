中租上半年賺78億 創高

中租控股昨（23）日公告6月自結獲利，單月自結合併稅後純益13.1億元，累計上半年合併稅後純益為78.9億元，年增4%，續創歷年同期新高，累計每股稅後純益（EPS）為5.71元。

中租表示，將主要營運地區來觀察，台灣地區上半年累計獲利成長21%，中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年同期成長7%及23%。

若與第1季合併獲利相較，第2季獲利成長1%。中租表示，主要是業務動能逐步從疫情影響減少回溫，第2季合併營收較第1季成長3%，且資產品質趨穩，第2季整體預期信用減損損失金額持平。

中租控股指出，雖然因為會計處理改變影響營收表現，但就獲利來看，中租控股的上半年獲利依舊維持成長腳步。

其中，中租於中國大陸市場今年來雖受新冠肺炎疫情衝擊，但是受影響的程度已經逐漸減輕，6月單月新增業績量來到今年來單月新高，6月單月營收比前月成長2%，顯示疫情衝擊漸緩，業務動能逐步回溫，所以6月新增業績攀上今年新高。

除此之外，中租控股董事會已決議發行甲種特別股上限1.5億股，預計於8月底啟動相關募資計畫，將可增加資本與淨值，挹注海外新市場發展，除此，研擬以之前國泰金、富邦金等指標金控股發行特別股的股息率為參考，預期最終基準利率加碼後的股息率，可能落在3%至4%之間。