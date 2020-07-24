東元布局離岸風電 邁步

東元（1504）擔任工程統包的彰芳西島風場陸域工程，昨（23）日在彰化縣鹿港鎮舉行開工典禮，為東元海上風電事業指標案。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）日前宣布，將離岸風電併聯最後一哩路的陸上變電站統包給東元，金額達20億元。CIP彰芳西島風場是肩負最大國產化責任的風場，CIP已從水下基礎、風機到海事工程持續簽約。

昨日開工儀式由開發商CIP的彰芳暨西島離岸風場計畫執行長Dennis Sanou、開發長許乃文、彰化縣議會議長謝典林、泰興工程董事長陳尚榮、及東元總經理連昭志共同主持。

連昭志指出，結合泰興工程，負責工程設計、土建及機電工程，並整合兩處風場的輸出電力，銜接至陸上新設變電站，再傳輸至台電變電所加入供電網路，總升壓站裝置容量為600MW（百萬瓦），將於2021年底及2023年底分別併網100MW及500MW，風場完工商轉後，可供給60萬戶用電需求。

許乃文表示，陸上變電站是彰芳與西島離岸風場的第一個施作工程項目，代表CIP在國產化的投入已開花結果。本次陸上變電站施工，即是以高於政府的國產化要求，以統包方式委由東元執行，使本土化落實率達百分之百。CIP期望未來區塊開發國產化的政策能穩健維持項目制，讓國產化成果得以延續。

連昭志強調，東元擁有承攬台電綠島電廠、蘭嶼電廠、宜市變電所、北南區處饋線自動化等相關統包工程豐富經驗，目前也已取得離岸風電900MW的陸域統包工程。