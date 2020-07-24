勝一 Q2獲利大增40％

溶劑大廠勝一（1773）昨（23）日公布第2季財報，受益半導體業客戶群拉貨強勁，帶動毛利率高的溶劑產品出貨量增加，單季交出稅後純益2.84億元獲利，再創新高，年增40%，每股稅後純益1.58元。該公司同時看好半導體業的下半年拉貨表現，可持續挹注營運。

圖／經濟日報提供

勝一表示，分析該公司上半年營運情況，首季是受惠半導體產業自春節假期結束後啟動庫存回補，帶動電子級產品出貨站穩高檔，同時外銷的工業級產品也因大陸競爭對手受到新冠肺炎疫情擴大蔓延影響，出現「原料運不出來」的情形，推升整體營運表現。

第1季營收交出19.78億元成績，年增17.3%，稅後純益達2.71億元，年增48%，每股稅後純益1.51元（依盈餘轉增資後的股本重新計算）。

而步入第2季，雖單季營收下滑至18.39億元，季減7%、年增也僅有1.3%；不過，因半導體業客戶群拉貨依然強勁，出貨產品調整下，推升毛利率，加上上游如甲苯、醋酸等原料進料成本下滑，進一步拉高獲利空間。

依勝一公告上季稅後純益為2.84億元，年增40%、季增4.8%，再刷新單季新高紀錄，每股稅後純益為1.58元；累計今年上半年稅後純益為5.56億元，比去年同期的3.86億元，成長44%，每股稅後純益3.09元。勝一昨日下跌2.5元，收在103.5元。

展望下半年營運前景，公司表示，每年自8月至耶誕節期間一向是電子級和工業級溶劑的出貨旺季，依今年來看，半導體產業拉貨可以期待，將持續挹注營運，至於工業級客戶方面則需進一步觀察新冠肺炎疫情的變化。

另外，法人認為，勝一所投資的年產4萬公噸新產能已在去年通過運作測試，目前正陸續展開客戶群認證作業，未來獲客戶擴大下單，對營運助益將可逐步發酵。