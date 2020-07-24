台船業績翻升 Q4拚盈

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導
台船董事長鄭文隆 （本報系資料庫）
台船董事長鄭文隆 （本報系資料庫）

台船（2208）董事長鄭文隆昨（23）日表示，該公司提前部署公務船艦建造工程和離岸風電工程漸入佳境，上半年交出營收123.96億元，年增率逾一倍；展望下半年，隨著該兩項業務加速展開，力拚第4季開始由虧轉盈。

鄭文隆指出，該公司近幾年來朝向爭取公務船艦和離岸風電業務轉型，連續虧損四年後，效益正逐漸浮現，今年上半年營運由谷底翻升，原本有機會單月獲利，但因新台幣大幅升值影響導致出現匯損而功虧一簣。

放眼下半年，雖然世界航運市場的復甦還未見明朗，新冠肺炎疫情仍舊影響全球，但台船提前部署的事業漸入佳境，大力配合國家政策積極拓展海工事業、國船國造業務，營運可望逆勢成長。

台船總經理曾國正補充說，該公司前年的商船建造業務占整體營收比重達90%，而去年已下降至50%，今年預計會進一步降低，業績重心正轉移至公務船艦和離岸風電，以前者為例，在手訂單達五、六百億元，為長期發展提供穩定成長。

至於離岸風電方面，同樣加緊切入船隊、設備生產、運維和變電站、防蝕區塊，並陸續布局成形，新業務開始有所進帳。

離岸風電 台船 營收

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