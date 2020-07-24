南港砸3億 再買泰豐股

老牌輪胎廠南港（2101）昨（23）日公告，繼續加碼泰豐輪胎，再度斥資逾3億元，買進泰豐輪胎16,525張股票，每股交易價格為19.28元。業界認為，此舉顯示南港對泰豐志在必得，未來是否持續收購引關注。

南港此次收購泰豐16,525,000股，交易總金額約3.18億元，累積已經收購泰豐83,966,000股，累積取得金額約12.89億元，對泰豐持股比重已逾17.7%，穩坐第一大股東。南港昨日股價收47.4元，上漲0.2元。

南港日前在泰豐董事改選中取得一席董事，雖不如原預期的兩董、一獨董，但已「登堂入室」，此次加碼收購泰豐股權，顯示南港對泰豐經營權有「志在必得」的決心，持股比重逾17%，後續是否加碼至兩成，值得觀察。

南港第2季自結稅前盈餘6.15億元，較第1季稅前虧損1.28億元，成功「轉虧為盈」，主要來自轉投資的業外加持。依股本83.3億換算，單季每股稅前賺0.73元。

第2季因疫情蔓延到歐美，南港本業有不少是外銷到這些地區，營運受影響，以象徵本業的營業利益來看，南港第2季9,903萬元，比第1季的1.43億元縮水三成。

今年泰豐股東會前，董事長馬述健與南港名譽董事長林學圃曾多次通話接觸，但雙方對於未來合作模式尚沒有具體共識與結果。泰豐董事會改選，雖南港僅由江慶興拿下一董事，且由泰豐馬家繼續掌握經營權，但未來仍須面臨南港監督。

南港重申，身為泰豐大股東，未來希望讓泰豐運作能脫離家族企業局限，經營面更透明化，強化有效監督，以追求股東最大利益。南港也說，希望未來兩家公司能夠合作追求雙贏，站在輪胎界角度一起共同合作、經營、開發策略聯盟等，一起打世界盃。