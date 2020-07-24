三商藥妝通路 拚百萬會員

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

三商（2905）轉投資藥妝通路Tomod's昨（23）日首度宣布中文名字為「特美事」，特美事總經理水野博史表示，會擬定在地化銷售策略，未來將著重會員的經營，目前會員共有70萬位，目標朝百萬會員人數邁進。

Tomod's是由日本住友商事與三商共同合資所組成，三商持股50％，提供正統日本形態之服務與商品陳列，2012年進軍台灣，今年來台第八年，已於台灣北、中、南及離島澎湖累積共33間分店，會員數逾70萬人，目前為全台第三大藥妝連鎖通路品牌，未來將持續拓點。

Tomod's中文命名為「特美事」，除台灣在地化商品外，更廣泛集結日、韓、歐美等各國知名品牌及品項。特美事以日常生活所需商品為基礎，加上眾多機能性商品，週週皆有新品引進，以維持新鮮感，全店商品遍及台、日、韓、歐美等各國商品。

特美事也獨家與日本美妝評價雜誌LDK the beauty合作，提供日本最具公信力與受囑目的美妝商品評鑑，讓消費者在挑選商品時，能夠參考相關評價，也獨家引進日本人氣品牌matsuyama松山油脂旗下系列商品。

澎湖

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