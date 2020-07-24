長虹 Q3營運動能強

長虹建設（5534）昨（23）日公告將在8月28日除息、每股配發6.3元現金股利；法人表示，公司旗下「長虹新世代」一棟廠辦在5月初賣給萬海做為總部，若該款項有機會在第3季入帳，將推升公司單季營運走強。

長虹首季稅後純益9.32億元，每股稅後純益3.21元，獲利繳出不錯成績。累計公司今年上半年營收達35.83億元、年減19.3%。長虹上半年營運貢獻主要來自「長虹天璽」、「長虹天際」，及先前完工的成屋持續銷售入帳。

長虹5月初將位於台北市新湖一路（舊宗段4-5、4-8地號）的「長虹新世代（WTO 13期）」一棟廠辦，以總價22.28億元賣給萬海航運做為台北總部，該交易毛利率23%；法人表示，若該案有機會在本季入帳，將貢獻獲利逾5億元，每股獲利挹注近2元，推升單季營運走強。

長虹建設公告將在8月28日除息，每股配發6.3元現金股利，公司昨日股價收在90.3元、上漲0.3元，現金殖利率達6.9%、屬高配息個股；長虹建設今年有三大案完工，其中兩大案為廠辦案，包括內湖「長虹新世代」（WTO 13期）一棟廠辦、約20億元左右，以及16億元的「長虹新銳科技大樓」（WTO 17期）。另外則是位於彰化縣總銷3.3億元的「長虹大鎮」。