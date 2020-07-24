華豐 今年EPS估逾1元

國內老牌輪胎廠華豐橡膠（2109）隨著經銷商庫存消化完畢，近期訂單明顯增加；法人指出，目前泰國自行車市場很熱，本季有望迎來報復性訂單，下半年營運逐季升溫，全年每股稅後純益上看1元以上。

華豐泰國子公司昨（23）日股價盤中一度來到3.86元泰銖，創近一年來新高，波段漲幅接近一倍；即便如此，根據彭博資訊指出，華豐泰國子公司股價本益比僅6.9倍，本益比相對偏低。

華豐6月經銷商庫存消化完畢，迎來報復性反彈，單月營收3.82億元，月增38.1%，累計上半年營收21.04億元、年減16.5%；隨著經銷商開始回補庫存，華豐下半年本業將持續走強。

業外部分，今年下半年華豐（泰國）大眾挹注0.5億元權利金；另外，之前請求Yoko公司給付貨款及遲延利息民事訴訟勝訴，貨款加計利息有望挹注0.5億元。

不動產方面，大陸廠轉400畝（約8萬坪）廠房第一階段處分120畝給蘇州常熟市政府，有機會在9月處分完畢，初估處分利益上看0.5億元。下半年業外收益上看1.5億元，每股獲利貢獻0.5元，法人預估全年每股稅後純益上看1元以上。

華豐今年第1季大陸廠虧損縮小，單季稅後淨利0.47億元，年增868%，每股稅後純益0.14元。4、5月營收受到封城影響，經銷商消化庫存，營收降至3億元以下，6月開始回補庫存，也帶來報復性訂單，營收月增達38.1%。

由於四輪胎市場一直在下滑，董事長沈國榮表示，華豐將陸續減少四輪胎產能，主攻二輪胎，尤其在自行車胎上，預估自行車胎銷售量今年約2,627萬條、機車胎1,621萬條。

大陸廠未來也不再生產，而是改為物流中心，接單後轉代工貼牌，交由泰國生產。法人表示，華豐今年本業將穩定上揚，而下半年業外收益可望進一步推升整體獲利。華豐去年合併營收52.65億元，營運由虧轉盈，稅後淨利0.11億元，每股稅後純益0.03元。