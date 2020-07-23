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中鴻 8月有望開漲盤

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

鋼市向好，中鴻（2014）8月新價可望上漲，目前大陸強降雨各地傳出大洪水，各界看好重建帶動新一輪用鋼需求，且熱況超出想像，買家出現囤積庫存現象，流通鋼價水漲船高，國際間預期亞洲熱軋底材每公噸很快站上500美元，對上市鋼廠回到獲利模式有助。

法人表示，大陸水患嚴重的程度令人怵目驚心，重建啟動後大量鋼鐵訂單可望快速釋出，對中鋼、中鴻、燁輝、盛餘等主力大廠有利。昨天中鴻收盤8.19元，跌0.03元。

上市鋼廠主管說，中鋼上周調高9月盤價，越南台塑河靜鋼廠新價同步走高，結合大陸以及日本、南韓鋼廠偏多的價格策略，亞洲高爐廠有志一同積極表態，鋼價明顯走在上坡路。

中鴻即將開出的8月新盤可望調高，中鋼今年前三季都處於虧損狀態，正卯足勁重回獲利模式，隨鋼價走強，同時透過中鴻對應進口低價鋼材，中鋼持盈保泰，營運將進到正軌。

中鴻 中鋼 鋼價

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