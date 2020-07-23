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高銀 上半年業績逆勢增
面對全球降息及新冠肺炎疫情衝擊，銀行業今年上半年的業績普遍衰退二至五成，而高雄銀行逆勢成長雙位數，在高銀董事長朱潤逢帶領下，不僅獲利成績單亮眼，也積極打消呆帳，增強銀行體質，表現不俗。
朱潤逢過去擁有豐富的公股金融資歷，去年4月接任高銀董座，雙管齊下帶領高雄銀行突破重圍，一方面配合高雄市府的政策，除繼續推動「金融三箭」外，加碼推出「齊心防疫、高銀最相挺」專案融資，配合政府政策辦理企業紓困及振興貸款，與客戶一起共度難關。
另一方面戮力經營，高銀上半年稅前盈餘達4.6億元，每股稅前盈餘0.43元，創九年同期新高，同時又致力於銀行體質之改善，積極打銷呆帳，並加強逾期放款之收回，截至6月底止，逾期放款金額已由2018年底的14.95億元降至4.99億元，逾放比更由2018年底最高峰的0.81％降至目前之新低0.28％，且為強化銀行風險承擔能力，大幅提列備抵呆帳，覆蓋率也由147.92％增加至410.54％，亦創歷年之新高。
高銀指出，自民營化以來，已逐步擺脫公營行庫僵化之巢臼，營運決策益發具有彈性，資產品質益形良好，為適應經濟環境及金融市場日益激烈之競爭情勢，將賡續強化經營體質，期以清新的形象，專業的經營決策與方法，再創新猷。
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