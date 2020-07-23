中華商用車 訂單爆滿

經濟日報 / 記者邱馨儀報導
中華車董事長嚴陳莉蓮（本報系資料庫）
中華車董事長嚴陳莉蓮（本報系資料庫）

新冠肺炎疫情趨緩後，商用車需求出現報復性買盤。中華車（2204）連續兩個月商用車銷售超標，產線並持續加班，6月營收初步受惠，預計7月將會有更突出表現。中華車以商用車為主力，包括三菱與中華兩個品牌商用車的占比高達七成。今年第2季在新冠肺炎疫情影響下，許多產業需求都受到影響，買氣也明顯遲延。但在疫情趨緩，國內消費需求大量升溫之下，以營運考量為主的商用車需求暴增，並帶動整體業績表現，優於原本內部設定的目標，甚至超過兩成以上。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台灣車市在疫情發酵後，需求不減反增。許多消費者為了避免使用大眾交通工具提前購買小客車，帶動市場需求，但商用車則是以商機為主要考量，在疫情嚴峻時，商用車買氣停滯，但趨緩後就展現強大買氣，中華車為台灣小型商用車的主力車廠，受惠最明顯。

中華車因為台灣的疫情控制良好，整體需求不墜，持續達成原廠目標，甚至獲得原廠的高度肯定。相對全球疫情失控，造成消費市場重創，中華車是日本三菱全球市場唯一達成銷售目標的公司。

中華車受惠商用車需求大增，銷售已較去年成長，並因目前接單滿手，產線加班因應，7月營收看好。此外在三倍券的促銷優勢，中華車的電動自行車也成功開發出新客層，搶下新的市場，後市看好。

中華車去年因提列裕隆集團轉投資虧損，造成去年虧損，不過今年情況明顯好轉，不利因素一次性提列，今年第1季EPS已有1.12元，第2季持續獲利，並且隨著商用車熱賣，後續市場持續看好，另外中華車的Zinger並將推出改款新車，可望再增加市場競爭力，也成為中華車今年獲利成長的重要動能。

中華車 疫情 買氣

延伸閱讀

車廠衝買氣 新品連發

智慧經營／光隆精密董座呂皇甫 小模型秀出大商機

好爸爸必參加 「中華車會安全駕駛營」限量30名開始報名

國瑞汽車捐贈日野商用車及關鍵零件 供學校培育人材

相關新聞

中華商用車 訂單爆滿

新冠肺炎疫情趨緩後，商用車需求出現報復性買盤。中華車（2204）連續兩個月商用車銷售超標，產線並持續加班，6月營收初步受...

超商雙雄搶客 各出奇招

超商雙雄分別拚「就近買」和「白金」商機。統一超（2902）7-ELEVEN昨（22）宣布冷凍再擴充鮮物類型，除提供急凍水...

原料跌 台塑、華夏利差擴大

台塑 (1301)、華夏、台聚及亞聚等泛用樹脂廠面對上游原料乙烯反轉重挫的同時，所產出的聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE...

中鴻 8月有望開漲盤

鋼市向好，中鴻（2014）8月新價可望上漲，目前大陸強降雨各地傳出大洪水，各界看好重建帶動新一輪用鋼需求，且熱況超出想像...

口罩需求旺 恆大攻上漲停

全球的新冠疫情如野火一直無法停止，美國連7天單日確診破6萬，全球都在等待疫苗問世，使得口罩的需求還是很旺，恆大（1325...

恆大6月EPS 3.06元 年增50倍

口罩大廠恆大（1325）昨（21）日公告6月自結獲利2.67億元，每股稅後純益（EPS）3.06元，獲利年增逾50倍，創...

欣陸建豪宅 總銷130億

台商資金回流，欣陸投控（3703）旗下大陸建設台中豪宅建案熱銷，新案將啟動，其中七期新市政中心豪宅案年底動工、明年銷售，...

車廠衝買氣 新品連發

疫情趨緩、車市轉熱，台廠爭鋒。台灣新車發表近期陸續推出，和泰車（2207）除了先發表Hilux改款之外，重量級的小型休旅...

熱門新聞

合一、中天打開連八根跌停 攻上漲停

生技月登場11檔生技股漲停 中天、合一終止連續跌停

謝金河：若台積電邁向400元 台股跨過12,682點水到渠成

鴻海等38檔股票明除息 指數蒸發30.6點

策略結盟 緯創取得立訊人民幣30億元普通股

翔名切入台積電EUV光罩盒表面處理業務 下半年營運看漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。