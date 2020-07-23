中華商用車 訂單爆滿

新冠肺炎疫情趨緩後，商用車需求出現報復性買盤。中華車（2204）連續兩個月商用車銷售超標，產線並持續加班，6月營收初步受惠，預計7月將會有更突出表現。中華車以商用車為主力，包括三菱與中華兩個品牌商用車的占比高達七成。今年第2季在新冠肺炎疫情影響下，許多產業需求都受到影響，買氣也明顯遲延。但在疫情趨緩，國內消費需求大量升溫之下，以營運考量為主的商用車需求暴增，並帶動整體業績表現，優於原本內部設定的目標，甚至超過兩成以上。 圖／經濟日報提供

台灣車市在疫情發酵後，需求不減反增。許多消費者為了避免使用大眾交通工具提前購買小客車，帶動市場需求，但商用車則是以商機為主要考量，在疫情嚴峻時，商用車買氣停滯，但趨緩後就展現強大買氣，中華車為台灣小型商用車的主力車廠，受惠最明顯。

中華車因為台灣的疫情控制良好，整體需求不墜，持續達成原廠目標，甚至獲得原廠的高度肯定。相對全球疫情失控，造成消費市場重創，中華車是日本三菱全球市場唯一達成銷售目標的公司。

中華車受惠商用車需求大增，銷售已較去年成長，並因目前接單滿手，產線加班因應，7月營收看好。此外在三倍券的促銷優勢，中華車的電動自行車也成功開發出新客層，搶下新的市場，後市看好。

中華車去年因提列裕隆集團轉投資虧損，造成去年虧損，不過今年情況明顯好轉，不利因素一次性提列，今年第1季EPS已有1.12元，第2季持續獲利，並且隨著商用車熱賣，後續市場持續看好，另外中華車的Zinger並將推出改款新車，可望再增加市場競爭力，也成為中華車今年獲利成長的重要動能。