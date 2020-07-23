原料跌 台塑、華夏利差擴大

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

台塑 (1301)、華夏、台聚及亞聚等泛用樹脂廠面對上游原料乙烯反轉重挫的同時，所產出的聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）產品則受惠下游啟動庫存回補動作激勵報價掀漲勢，市場預期本月利差放大可期。

市場人士指出，拜原油反彈和下游衍生品生產商先前加碼布局原料庫存之賜，最大宗石化基本原料乙烯報價一路喊漲，7月上旬攀升至每公噸880美元，創近九個月來新高，讓國內兩大供應商台塑化和中油營運好轉。

然而，進入本月下旬後，市場風雲變色，在歐美地區套利料源持續湧入亞洲地區，供應面轉為寬鬆面局下，貿易商相繼讓利出貨，造成價格急速下殺，目前已跌至每公噸800美元，跌幅達9%，而上游受創之際，反觀用料廠成本墊高壓力大為紓解。

其中，PVC和PE兩大泛用樹脂生產廠更出現加乘效益，以PVC區塊來看，印度加工業面對原料庫存普遍處於低水位，加上當地正值季風期間，雨勢波及港口、道路運輸，為避免出現斷料問題，紛紛加緊出手搶料，進而帶動報價走揚。

觀察近一周變化，該項原料由每公噸790美元漲至820美元，單周漲幅3.8%，生產廠如台塑、華夏受益上下游價位呈現兩樣情，毛利率可快速提升。台塑昨（22）日以平盤收在80.5元。

PE則是因大陸新冠肺炎疫情逐步趨緩，當地下游二次加工業界陸續有回補庫存動作，同樣帶動市場買氣增強。

台塑化 乙烯

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