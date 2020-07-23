超商雙雄搶客 各出奇招

超商雙雄分別拚「就近買」和「白金」商機。統一超（2902）7-ELEVEN昨（22）宣布冷凍再擴充鮮物類型，除提供急凍水產外，再推冷凍畜產，搶單身與小家庭商機；全家看好午茶現烤點心，即日起店鋪擴大導入現烤可頌和千層餅，預計今年將展店百間。

看好冷凍市場高達460億元的龐大商機，小七今年1月首度推出冷凍新店型，已展至30店，昨宣布擴充鮮物新結構，除了目前的急凍水產外，再推出冷凍畜產，攜手國內三大冷凍食材供應商金豐盛、台畜與樹森，首度將旗下暢銷的CHOICE牛肉、雞肉原料標榜產銷履歷與CAS豬肉逾14款生鮮肉品引進超商通路，採取適合個人與小家庭每餐食用小份量設計，並採貼體包裝，以保留營養與鮮度。

根據7-ELEVEN銷售觀察，購買生鮮冷凍品的族群多以30歲以上的上班族、年輕小家庭為主，尤其下午5點到晚上6點為銷售尖峰。看準小家庭與個人料理趨勢，畜產類商品皆控制在1~2人的份量。

全家表示，觀察近期市場中可頌、烘焙類型專門店林立，以現烤現作特色受到消費者青睞，今年初展開法式現烤可頌、中式千層餅兩款現烤點心的部分店鋪測試販售，看好下午茶時段出現嶄新商機，今年預計以此兩款中西式現烤點心全力搶攻市場。

全家示，此兩款點心在歷經近半年研發測試後，目前於全台20家店販售，看好午茶現烤點心商機，即日起擴大導入，預計今年將展店百間，衝刺白金（烘焙）商機。