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離岸風電熱 中鋼構兩天完成填息

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

離岸風電族群近兩日股價表現強勢，中鋼構（2013）今（22）日股價走高，盤中漲幅達5％，最高來到27元，順利完成填息，僅花了兩天時間。

中鋼構今年每股配發現金股利0.81元，填息目標價26.45元，今天除了填息，也成功收復5日線、10日線、月線等短中期均線。

中鋼構今年風電事業開始收成，沃旭能源56支水下基礎所需的零組件，7月起開始交貨，預估第三季可交出6支零組件量，貢獻約4億元的營收，屆時營收可望顯著成長。此外，中鋼構首季處分大陸昆山資產，挹注今年業外表現，預計處分利益約為5.6億元，其中2.6億元將於第二季入帳，剩下3億元可望年底前認列。

其他風電族群個股表現，子公司剛拿下台電二期風場的永崴，今一開盤立即亮燈漲停。華城電機也因風電合約收入增加，今年來業績持穩，今同樣亮燈漲停。永冠-KY風電訂單滿手，7月營收持續看增，盤中漲幅9%。

上緯投控今股價開高，盤中漲幅收斂，盤中漲3%。世紀鋼今股價震盪小漲，漲幅僅0.7%，表現相對平淡，不過，短線來看，近期5日線、10日線等短線突破月線，持續向上。世紀鋼在手風電訂單客戶包括沃旭、CIＰ等，今年將陸續認列合約收入，預計組裝完畢後，明年初起陸續出貨；新訂單方面，世紀鋼最近再拿下台電二期風場訂單。

中鋼構 離岸風電 世紀鋼

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