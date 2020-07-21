中鋼構今除息 盤中填息四成
中鋼構（2013）今（21）日進行除息，每股配發現金股利0.81元，除息參考價為25.64元，盤中震盪漲幅0.19％，最高來到26元，填息率達四成，持續朝填息之路邁進。
中鋼構今年風電事業開始收成，沃旭能源56支水下基礎所需的零組件，7月起開始交貨，預估第三季可交出6支零組件量，貢獻約4億元的營收，屆時營收可望顯著成長。
中鋼構上半年營收雖呈現衰退，為6.42億元，年減30.64%，但就獲利來看，首季毛利、稅後純益均成長，毛利率來到3.61%，稅後純益為3987.4萬，年增90.7％；每股稅後純益（EPS）為0.21元。
此外，中鋼構首季處分大陸昆山資產，預計處分利益約為5.6億元，將挹注上半年獲利表現。
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