南僑6月獲利俏 股價漲逾4%

南僑（1702）自結6月稅後純益1.01億元，年增36.3%，每股稅後盈餘為0.41元，受惠於獲利回升，南僑今（21）日股價也吸引資金布局，盤中一度攻上44.2元，漲幅達4.4%。

南僑公布6月自結獲利，稅後純益1.01億元，年增36.3%，每股稅後純益為0.41元，較去年同期EPS 0.3元，增加0.11元，較增加0.11；累計1-6月稅後純益為3.07億元，受到上半年疫情影響年減23.5%，每股稅後純益為1.25元。

其中，南僑也分析，6月分獲利成長，主要是受惠於泰南僑營收成長23.4%，獲利增加約2,300萬元挹注。面對全球疫情來勢兇兇，南僑認為，原本預計2020年200億元營收目標，受到疫情干擾，全力維持今年營收不能比去年差，下半年要努力追趕，把上半年下滑缺口補足，外在因素影響還大，都還要持續觀察。

泰南僑成為南僑重要獲利來源，新擴建的新廠，米果線的設備在疫情前剛好都到了曼谷，相關的工作人員也因為疫情無法回去，米果生產線6月開始投產，會開始增加貢獻營收。另外一條麵包、零食生產線有專利技術，機器設備要由日本進口，因疫情，相關技術人員無法前來泰國，所以必須等待相關限制開放，預計最快第4季會投產。