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台泥收購信昌化利空 水泥族群股價挫

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

台泥（1101）昨（15）日公告，因信昌化連年虧損，擬以13.66億元公開收購信昌化股票，信昌化未來也將下市。受利空消息拖累，台泥今股價走跌，盤中跌幅約2%，跌破10日線關卡；水泥類股指數也因此盤中重挫2%，成表現最差的傳產類股。

台泥本波股價從7月初一路從43元起漲，昨日收盤最高來到45.75元，漲幅約4%。不過，昨日籌碼面部分，在外資大賣4,089張下，三大法人合計賣超3,096張，今日因利空消息股價走跌。

亞泥也連漲多日後拉回，今日股價走跌，盤中跌幅約1.3%，昨天外資、自營商亦轉買為賣，接下來恐進入一段盤整期。相反地，今日進行除息的環泥、信大，分別每股配發現金股利1元、1.1元，盤中均小漲，外資前一天加碼買進，參與除息行情，今漲幅分別1.14%、0.3%，持續朝填息之路邁進。

因大陸石化產能大增，導致石化產品價格下滑，信昌化連年虧損，自2012年至今，僅2018年有獲利；去年至今，又面臨美中貿易戰、新冠肺炎疫情等衝擊，營運面臨更嚴峻挑戰，首季稅後虧損達 3.43 億，台泥決定收購信昌化，並讓其下市，未來不排除出售其股權或資產。

展望今年，面對大環境不確定性變多，台泥展望相對保守，公司此前表示，水泥本業有望持穩，下半年漸入佳境；重要轉投資部分，和平電廠有望持續受惠國際煤價下跌，展望正向，但輪胎廠原料碳黑廠的中橡（2104）因全球車市持續低迷，且疫情持續衝擊汽車需求、供應鏈，今年營運不敢樂觀。

台泥 外資

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