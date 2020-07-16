上緯子公司 將掛牌陸科創板

上緯投控（3708）旗下子公司上緯新材料，去年底敲定擬赴大陸上海證交所科創版申請上市，昨（15）日獲得科創板股票上市委員會審議同意，依照時程，預計最快9月有機會正式掛牌，上緯將再添一小金雞。

上緯董事會其實早在去年3月，就通過旗下子公司上緯新材料擬赴大陸上市，剛開始評估的可能上市地點包括上海或深圳證交所，去年11月公司敲定希望在上海科創版申請上市，經過半年多的努力，昨天獲得審議通過。

目前上緯持股上緯新材料88.75%，未來相關的釋股利益，有望加持上緯今年下半年或明年獲利。

上緯新材料主要從事環保耐蝕材料及環保綠能材料之生產與銷售，主要廠區就位在上海松江工業區。公司希望透過上市取得新資金，用於廠房增建、購置研發設備，並補充流動資金。另外上緯新材料也會對子公司上緯（江蘇）增資，以提升、擴大及改造目前生產線產能，購置先進研發測試設備、引進高端研發人才。