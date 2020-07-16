鐵礦價揚 中鋼明可望開漲盤

鐵礦持續跳漲，近一周漲10%，每公噸上達112美元，為一年來新高，中鋼(2002)預定明(17)日開出9月盤價，上漲格局應可確立，依各類鋼材性質不同，每公噸有望調高10美元至30美元，鋼市全面向好並往後蔓延，第4季鋼鐵類股將陸續回到獲利模式。

法人分析，越南台塑鋼廠最快今(16)日開盤同樣篤定漲價，結合大陸寶武鋼、鞍鋼等重點大廠全面調高行情，鋼市已經穩定進到上坡路。昨天中鋼漲0.3元、收盤20.9元，漲幅擴大到1.46%。

中鋼執行副總黃建智說，9月盤價上漲沒有懸念，「再有懸念就糟了」，且目前沒有平盤的鋼種，各類鋼材有望全部提價。

黃建智表示，昨天國際鐵礦交易收盤每公噸112美元，再創近期新高價，鐵礦大漲除了巴西疫情擴大造成許多礦場停工外，最新傳出全球重要鐵礦供應國在8月將進行大規模碼頭維修作業，進一步影響運輸供應鏈，為短期採購加溫。

另一方面，主力外銷鋼廠燁輝、裕鐵、盛餘等海外接單價格明顯好轉，雖然尚未百分百回到疫情前的景況，但復甦的態勢已拉高買賣雙方信心。