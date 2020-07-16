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聚陽、豐泰、雍智 外資挺

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
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外資買超趨緩，台股昨（15）日開高走低，但基本面強股強勢突圍，包括成衣代工大廠聚陽（1477）獲利跳增，吸引外資圈幾乎全面上修財測，包括大和資本、滙豐證券等上調聚陽表現，滙豐還同步升評豐泰，激勵兩大高價股勁揚。

里昂證券則預期營收強勁的雍智科技出貨再成長，看好有實力問鼎逾400元。

外資圈昨除了摩根士丹利、大和資本上修聚陽財測，滙豐更一口氣升評聚陽和豐泰到「買進」，激勵聚陽一度大漲5%，豐泰漲逾4%，連帶推升儒鴻、遠東新、廣越等紡織股翻漲。至於雍智已被延長撮合，盤中最高漲5.7%，尾盤收340.5元，高檔盤堅震盪。

滙豐表示，聚陽日前公布自結獲利，有兩大亮點令人驚豔，包括第2季稅前純益超越市場預測，營業利益也比預期多出一成，營益率高達9.4%，顯示沒有業外助攻，聚陽本業就很強。

滙豐指出，聚陽獲利大好，防疫產品功不可沒，由於聚陽持續看好防護衣、口罩需求成長，加上歐美經濟解封，第3季營收預估較去年同期轉成長。滙豐補充，歐美客戶中，先前對GAP的疲弱過度擔憂，忽略迅銷、Target等客戶動能恢復，使該券商迅速修正翻多聚陽。

滙豐最新將聚陽今、明、後年獲利大幅上修16%~33%，一直力挺聚陽的摩根士丹利也對其營益表現感到驚艷，預期在美日品牌銷售回溫、防疫產品拉貨擴大聚陽營運規模下，第3季營收和毛利率持續成長，今年每股純益（EPS）預估9元，優於去年的8.66元。

同樣讓外資驚喜的還有豐泰，因大陸廠復工，豐泰第2季營益率從第1季的8.1%成長到9.9%。滙豐指出，進入第3季，豐泰雖面臨Nike庫存調整風險，不過NBA 7月底復賽，有利球鞋需求反彈；預估豐泰第3季滑落後，第4季將季增三成，相對去年同期也轉正成長。

至於里昂歸納雍智未來有三大引擎，包括5G滲透推動PMIC出貨成長、面板景氣加溫有利TV單晶片需求，以及全球Wifi 6普及，上修今、明年EPS至12元、16元。

聚陽 豐泰

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