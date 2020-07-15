快訊

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

文學傳播的掌舵者 悼九歌出版創辦人蔡文甫

上緯子公司準備在上海科創板上市 股價重返百元關

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

上緯投控（3708）今（15）日公告，旗下子公司上緯新材料赴大陸上海證交所科創板申請上市案，今日獲得審議通過，依照時程，最快9月有機會正式掛牌。上緯目前持股上緯新材料88.75%，未來相關的釋股利益，有望加持上緯今年下半年或明年獲利。

受此激勵，上緯今天盤中股價一度亮燈漲停，終場上漲5.5元、收在102元，為過去一年多來，股價首度重返百元俱樂部。

上緯董事會其實早在去年3月，就通過旗下子公司上緯新材料擬赴大陸上市，剛開始評估的可能上市地點包括上海或深圳證交所，去年11月公司敲定希望在上海科創板申請上市，經過半年多的努力，今天獲得科創板股票上市委員會審議同意。

上緯新材料主要從事環保耐蝕材料及環保綠能材料之生產與銷售，主要廠區就位在上海松江工業區。公司希望透過上市取得新資金，用於廠房增建、購置研發設備，並補充流動資金。另外上緯新材料也會對子公司上緯（江蘇）增資，以提升、擴大及改造目前生產線產能，購置先進研發測試設備、引進高端研發人才，提升公司創新能力。

上緯投控開枝散葉，去年出售負責風場開發的重要子公司上緯新能源95%股權，予美國獨立資產管理顧問公司Stonepeak，上緯本身轉為專注風電相關的新材料與碳纖複材事業的業務與研發，繼續協助台灣離岸風電國產化。此次上緯新材料準備上市，為另一新里程碑。

至於從上緯獨立出來的上緯新能源，前天也剛發表全新的品牌識別體系及企業總部，由於離岸風場開發的投資金額動輒百億元起跳，上緯新能源引進新的國際夥伴後，公司規模持續擴編，上緯新能源執行長林雍堯預告，接下來上緯新能源打算殺進陸域風電和太陽能等其他綠能領域，目標成為亞太地區可再生能源的領導品牌。

上緯 上海 離岸風電

延伸閱讀

陸股這檔股票又漲停 年初至今漲幅逾十倍

中芯國際 7月16日科創板上市

上緯新能源想「再生能源全包」 目標跨足三項目

中芯國際7月16日在科創板上市

相關新聞

巨大單月EPS 1.48元

電動自行車防疫概念股發威，巨大6月營收75.7億元再度刷新紀錄，獲利表現也不含糊，昨（14）日因股價短線漲幅大，應主管機...

聚陽好旺 6月獲利跳增四成

歐美解封帶動訂單回籠，加上高毛利的隔離衣、防護衣、口罩等防疫用品出貨放量，成衣大廠聚陽昨（14）日公布6月自結稅前盈餘3...

聲寶處分資產 貢獻EPS 3.4元

家電大廠聲寶（1604）昨（14）日宣布，處分桃園土地、建物，預估獲利12.66億元， 貢獻每股純益約3.4元，預計今年...

百和上半年EPS 2.58元

台灣百和（9938）昨（14）日公布上半年自結合併損益，累計合併營業淨利為15.18億元，稅前盈餘14.57億元，歸屬母...

華園本季業績可望回升

進入暑假，華園（2702）高雄兩處據點訂房率快速攀升，草衙新館例假日訂房率達90%以上，六合本館也有七、八成的水準，加上...

東哥將交船 淡季不淡

遊艇製造商東哥（8478）受惠於美國銷售業績好轉，第3季將有一艘造價超過2億元的大型遊艇訂單交船，加上尚有數艘四、五十呎...

遠雄、皇普 推三倍券優惠

今年推案量約270億元的遠雄建設（5522），為衝刺新案銷售，昨（14）日祭出集團旗下的「遠雄之星8」出示振興三倍券並完...

王品挺觀光 補助員工旅遊

王品（2727）昨（14）日宣布，攜手雄獅等四大旅行社，自9月起至12月起對內舉辦王品員工「台灣旅遊計畫」，該集團將依在...

太子推案 火力全開

新冠疫情趨緩，太子建設（2511）下半年房產銷售火力全開，包括台中「太子欣世界」、台南「太子峰雲」、高雄「太子城」、「太...

國光生42億聯貸 拍板

國光生技（4142）昨（14）日宣布，已完成總金額42億元的聯貸案，隨公司營運擴張，國光生今年將持續擴充破傷風疫苗及細胞...

金控6月獲利 漸入佳境

十家上市櫃金控公司昨（9）日公布上半年獲利，受惠6月台股多頭行情延續，資本市場表現佳帶動財務操作評價利益與銀行財富管理業...

熱門新聞

打破慣例！股市高點 國安基金仍決定繼續護盤

台積電飆至370元歷史天價 市值9.59兆

散戶買台積電？先忍忍 專家：肉被吃完 只剩湯可喝

亞德客-KY第3季業績估增2成 拚同期新高

國安基金15日開會 退場有雜音

台積電股價不斷創高 百元俱樂部竟有80檔還沒漲到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。