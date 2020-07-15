上緯子公司準備在上海科創板上市 股價重返百元關

上緯投控（3708）今（15）日公告，旗下子公司上緯新材料赴大陸上海證交所科創板申請上市案，今日獲得審議通過，依照時程，最快9月有機會正式掛牌。上緯目前持股上緯新材料88.75%，未來相關的釋股利益，有望加持上緯今年下半年或明年獲利。

受此激勵，上緯今天盤中股價一度亮燈漲停，終場上漲5.5元、收在102元，為過去一年多來，股價首度重返百元俱樂部。

上緯董事會其實早在去年3月，就通過旗下子公司上緯新材料擬赴大陸上市，剛開始評估的可能上市地點包括上海或深圳證交所，去年11月公司敲定希望在上海科創板申請上市，經過半年多的努力，今天獲得科創板股票上市委員會審議同意。

上緯新材料主要從事環保耐蝕材料及環保綠能材料之生產與銷售，主要廠區就位在上海松江工業區。公司希望透過上市取得新資金，用於廠房增建、購置研發設備，並補充流動資金。另外上緯新材料也會對子公司上緯（江蘇）增資，以提升、擴大及改造目前生產線產能，購置先進研發測試設備、引進高端研發人才，提升公司創新能力。

上緯投控開枝散葉，去年出售負責風場開發的重要子公司上緯新能源95%股權，予美國獨立資產管理顧問公司Stonepeak，上緯本身轉為專注風電相關的新材料與碳纖複材事業的業務與研發，繼續協助台灣離岸風電國產化。此次上緯新材料準備上市，為另一新里程碑。

至於從上緯獨立出來的上緯新能源，前天也剛發表全新的品牌識別體系及企業總部，由於離岸風場開發的投資金額動輒百億元起跳，上緯新能源引進新的國際夥伴後，公司規模持續擴編，上緯新能源執行長林雍堯預告，接下來上緯新能源打算殺進陸域風電和太陽能等其他綠能領域，目標成為亞太地區可再生能源的領導品牌。