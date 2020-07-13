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防疫題材+營收回溫 紡織多檔今亮燈漲停

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

國際新冠肺炎疫情未見緩解，不過，多數紡織廠6月營收回溫，甚至年增率由負轉正，且部分個股有防疫題材加持，近日股價向上走揚。上市櫃紡織股中，興采（4433）連兩日漲停，聚紡（4429）、銘旺實（4432）、南緯（1467）、如興（4414）、弘裕（1474）、宏遠（1460）、南紡（1440）等個股，今日均亮燈漲停。

興采投入生產醫療級防護衣產品，近期訂單增加，帶動6月單月營收翻倍成長，為2.62億元，年增123.76%，創歷年新高；上半年累計營收為10.16億元，年增20.4%。興采表示，防護衣目前訂單能見度看至8月。另，興采3月收購聚紡股權，自4月起列入合併營收認列，同樣推升營收成長。

聚紡與興采攜手，投入生產防護衣，6月營收年增率轉正，單月營收為5,910.4萬，年增34.02%；不過，上半年營收仍未擺脫衰退窘境，累計營收為3.44億元，年減5.23%。

上市族群方面，南緯、如興、弘裕也挾防疫題材，今日盤中攻上漲停。南緯參與國家隊防護衣與隔離衣生產，公司表示，有接到國外P1、P2等級隔離衣訂單，目前正在出貨中。南緯6月單月營收為8億元，年增40.79%；上半年營收為25.21億元，年減23.09%。

工業用布弘裕也搶搭防疫列車，手術衣、醫療用衣、隔離衣等產品，也成功取得國內醫材許可證，並申請通過美國食品藥品監督管理局（FDA）登錄。牛仔褲廠如興今年也投入口罩、防護衣等產品生產，公司稱5月以來生產、出貨，今年訂單能見度無虞。

聚陽（1477）6月營收雖未擺脫衰退，但已回升，公司展望第三季，在出貨增加，以及防護衣等防疫產品加入下，營運將回溫，下半年營運表現一定優於上半年。聚陽今盤中漲幅達8%。

法人也提醒，當前多家紡織廠的防疫產品規模及產能，營收占比仍極小，僅短線具題材性，中長期還是要視訂單持續性、獲利貢獻度。

營收

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