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統一超6月營收創歷史同期新高 終止連三個月衰退

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

統一超（2912）6月營運稍回神，終止連三個月衰退，營收216.8億元，年增0.5%，創歷史同期新高。

7-ELEVEN推出使用三大支付工具立折優惠，以及第三波振興優惠券擴大買氣，並適逢端午連假，持續掌握鮮食、啤酒、咖啡等商機，超商本業穩定成長；轉投資企業統一速達、博客來、愛金卡均有成長，整體營運穩健向上。

統一超今年上半年累計營收1,245.4億元，年減0.4%；門市截至今年6月底店數共5,828家，去年同期店數共5,505家，淨增加323家。

轉投資事業部分，統一速達持續受惠宅經濟，加上端午禮品宅配需求，帶動營收成長近兩成；博客來推出上半年最優惠的曬書節活動，鼓勵居家閱讀，帶動業績較去年同期成長近一成；愛金卡6月推出好想兔及蠻牛系列等特色卡面，搭配7-ELEVEN三大支付工具立折優惠，帶動iCash 2.0卡片銷售翻倍成長，也由於非接觸支付夯，6月業績較去年同期成長超過七成。

展望7月，7-ELEVEN整合17大品牌推出「7-ELEVEN Day」主題活動，並陸續提出各式生活提案與新品促進消費需求，持續架構被消費者依賴的服務平台，營運動能可望繼續增溫。

營收 博客來 統一超商

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