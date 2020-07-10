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王品台灣6月營收創7年來同期新高 大陸已恢復八成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

王品（2727）公告6月營收12.2億元，年衰10.3%，不過，台灣事業群繳出8.3億元亮眼成績，創下七年來的6月同月新高，營收增長2.0%；大陸事業群營收3.9億元，年衰28.9%。

王品表示，王品台灣今年門店數相較去年同期少了15家，還能逆勢成長，主要是因響應政府振興三倍券政策，提前在6月8日起祭出期間限定「滿千送千」活動，同時受惠疫情解封後的第一個四天長假的「報復性消費」所帶動。

王品台灣事業群在5月、6月營收皆表現亮眼，集團董事長陳正輝表示，主要歸功6月初全台解封後，集團立刻推出「王品送現金、加碼再振興」活動，累計至今發出的現金兌換券已約45萬張。

王品送現金「滿千送千」活動將在7月14日結束。第二階段自7月15日、也就是政府開始使用「三倍券」當日起，只要消費者在王品集團門店用餐發票金額滿1,500元，並出示一張「王品現金兌換券」，當場就送500元現金紅包。王品集團預估，7月中起有暑假，父親節、七夕情人節，加以政府振興三倍券正式上路，和兌換人潮，旺季效應可期。

王品表示，大陸6月再傳新冠肺炎本土病例，所幸目前僅侷限部分地區，在政策鼓勵消費、商場大力促銷的誘因下，整體餐飲恢復率已達八成，而王品大陸事業群排除日料品牌、北京地區，整體恢復率超過八成五，仍高於行業水平。

有別於大多數餐飲企業在疫情中採取保守態度，王品大陸推出的新品牌粵菜小館「鵲玥」已展至4家店，目前亦有新品牌持續規劃中，加以「鵝夫人」品牌順利重整下，將有助大陸業績提升。

王品集團 營收 三倍券

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