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長榮航6月貨運營收44.5億元 為歷史次高記錄

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
受疫情影響，長榮航空6月客運營收仍無法回升，拖累6月及上半年營收表現。 本報資料照片
受疫情影響，長榮航空6月客運營收仍無法回升，拖累6月及上半年營收表現。 本報資料照片

各國邊境受疫情影響多半都在管制，航空業依舊是受災產業。長榮航空（2618）6月客運營收仍無法回升，拖累6月及上半年營收表現。

長榮航6月營收61.42億元，年減53.7%；累計上半年營收496.22億元，年減43%。6月航空貨運營收44.5億元仍是歷史次高記錄。

其中，長榮航6月營收當中，貨運營收依舊遙遙領先客運，由於長榮航只有五架777全貨機，貨運營收能衝到40億元以上，代表長榮航機對營運調度非常靈活。

隨著疫情趨緩，航空貨運市場急單開始減緩，航空貨運運價也下跌雖然載運量沒有下跌，但價格回檔幅度大，所以6月的貨運營收較5月略減；不過，拉長時間來看，目前全球疫情仍持續延燒，全球還到處邊境管制，航空貨運需求強勁，今年依舊是長榮航最重要的營收、獲利來源。

航空貨攬業也指出，這波航空業者，捍衛運價都很堅持，價格還是要把航空業的變動成本算進去，很難跌到過去水準，就算6月航空貨運價格跌價，以主力航線台北-美西1公斤由12美元滑落，目前持穩在7、8美元，去年平均每公斤僅2.5-3美元，現在的運價對於航空業來說還是運送的天價。

營收 長榮航

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