富邦媒6月營收創同期新高 上半年營收增三成
富邦媒（8454）公告6月份營收54.7億元，年增35.5%，再締同期新猷。累積1至6月合併營收309.4億元，較去年同期成長31.4%，再創歷史同期新高。
富邦媒表示，後疫情時代momo營運持續繳出亮眼的成績，6月網路購物年增率約42.8%，且已連續五個月超過全公司營業額的九成；行動購物年增55.9%，業績占比達71.4%。而五大品類均衡發展，包括健康休閒、3C家電、居家生活、美妝保健、流行精品都超過30%的成長。
富邦媒表示，6月網路購物優異的表現來自momo「618年中大促」強勢助攻。年中慶為零售通路上半年最大購物盛事，momo以「品牌力」、「優質回饋」、「互動性」三大要素吸引買氣，在逾十天的檔期活動推升業績年增逾五成，並創下6月18日單日業績達5.8億元的佳績。加上防疫新生活逐漸回溫的「戶外休閒商機」，以及「端午節慶美食商機」，也是點燃6月買氣的重要引擎。
7月迎接暑假的到來，momo祭出「全球購物祭」暖身慶自即日起至7月13日登場，活動除集結全球百大品牌dyson、3M、雙人牌、wedgwood、舒味思等下殺5折起；還有國際品牌振興券，百萬折價券讓消費者現領現折不手軟。
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