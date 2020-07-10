和泰車最強6月 營收創高

疫情趨緩後，車市展現報復需求，龍頭車廠和泰車6月營收207.16億元不僅較去年同期成長16.2%，更創下歷史同期新高。旗下兩主力品牌不僅不受疫情影響，而且銷售逆勢創高，預期在各家車廠夏季競賽加大促銷下，7月仍將是車市旺季。

六家上市櫃車廠中，和泰車最早公布6月營收，且寫下歷史同期新高，上半年營收1,126.9億元，年增率15.3%，也是歷史同期新高。在各行業受到疫情干擾下，和泰車異軍突起，營收與銷售持續較去年同期成長，今年有機會再挑戰全年營收歷史新高。雖然其餘幾家車廠尚未公布營收，但一般預期都較去年同期成長。

和泰車營收持續突破同期高點，並攀上歷史高檔區間，股價也同步走高，近日股價創下歷史新天價767元後進入盤整，昨日以748元作收，上漲1元，顯示市場對於和泰車的表現與未來前景依舊樂觀。

6月車市總市場41,386台，高於和泰車原預估的3.7萬台，買氣推升車廠銷售，各家車廠6月掛牌數都較去年同期成長。其中，和泰車旗下兩主力品牌Toyota與Lexus登錄實績14,426台，創下歷年6月新高。6月車市爆量，也讓車廠對7月市場充滿期待，和泰車預期7月將有4.3到4.4萬台的規模，將較6月進一步拉升。

和泰車表示，6月國內車市受惠疫情解封，加上各車廠於夏季競賽加大促銷優惠，有效刺激出因疫情延遲的購車需求，展間客流量明顯回升三成。而根據台經中心公布之消費者信心指數也於6月觸底反彈，顯示民眾對景氣看法逐步轉為樂觀。