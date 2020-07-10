6月營收／長瑞磁年減60％ 出貨看增
瑞磁ABC-KY（6598）昨（9）日公告6月合併營收僅約480萬元，年減60.12%。累積1~6月營收6,308萬元，年增38.95%。瑞磁表示，6月營收較去年同期下降，主因去年同期技術授權客戶依照其研發進程，訂購數位生物條碼及光學分析儀較6月高所致。
至於眾所矚目的新冠快篩進度，瑞磁已於6月中旬取得FDA EUA新冠肺炎試劑正式授權，正式取得新冠快篩在美市場銷售門票。
瑞磁表示，公司銷售新冠快篩的方式，為全自動及高通量的檢測儀器，加上快篩試劑一整套銷售，估目前安裝好的兩家醫院日需求量合計約1,500片，一個月將有4.5萬片的需求。同時，尚有四家醫院，在瑞磁拿到EUA就開始裝機、教育訓練。
法人預估，7月起瑞磁客戶每日需求量應有4,000片起跳，一個月拉貨量約可達10~12萬片。美國目前已針對新冠肺炎的檢驗試劑定價，一人次是51美元。瑞磁目前準備10萬人次測試量產品，正式出貨後，約可貢獻營收約7,500萬元。
至於數位生物條碼，仍是目前瑞磁主要營收來源之一，成長動能主要是技術授權大客戶國際動物檢測龍頭-IDEXX與珠海麗珠的拉貨提升。
法人認為，IDEXX的產品已在三期臨床階段，拉貨量較往年顯著增加，其產品估計最慢2021年上半年就可商業化量產，屆時可望拉貨增加。
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