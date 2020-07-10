聽新聞
test
0:00 / 0:00

國光生 上半年營收跳增

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導
國光生技董事長詹啟賢 （本報系資料庫）
國光生技董事長詹啟賢 （本報系資料庫）

國光生（4142）昨（9）日公告6月自結營收5,171萬元，年減28.96%，主因配合國外客戶出貨時程所致，累計今年1至6月自結營收4.3億元，較去年同期成長159.88%。

國光生表示，公司生產賽諾菲集團旗下Protein Sciences公司Flublok流感疫苗，目前均依照排程進行，全年總量較去年亦有成長。

國光生也供應國內公費及自費的四價（指A、B流感共4種病毒）流感疫苗，預定10月完成，下半年為出貨旺季，將進入營收高峰期。

針對新冠肺炎疫苗開發上，國光生技率先於6月送出一期人體臨床試驗申請，若順利通過主管機關審查，將可在8月開始人體臨床試驗；在量產產能安排上，已與合作生產廠商開始量產前準備工作，未來將有足夠產能滿足國內需求。

國光生擁有疫苗生產的完整技術平台，過去十年開展的自有產品業務、與國際代工服務進入商業化量產階段。國光歷年來投入60億元，建立國際化與規模化核心資產，目前是亞洲唯一獲歐盟及美國FDA GMP認證的流感疫苗制造公司。

法人指出，今年台灣公費四價流感疫苗採購案中，國光生拿下超過60%的供應量，雖略低於2019年，但是由於2019年的公費流感疫苗，部分延後到今年初才出貨，致3.57億元的營收遞延至今年1月認列，因此預估國光生技今年全年公費四價流感疫苗貢獻營收，將較去年有顯著成長。

國光生 營收

延伸閱讀

國光6月營收5171萬元 上半年年增

東洋跨足疫苗市場 拓展海外市商機、研發專注特殊劑型

新冠疫苗開發 四台廠趕進度

興櫃一周回顧 七檔生技成交逾萬張

相關新聞

申豐 上季營收暴增63％

永豐餘集團旗下子公司、主要生產NBR（丁月青乳膠）的申豐（6582），因為產品主要應用在醫療手套，受惠這波疫情帶動需求大...

金控6月獲利 漸入佳境

十家上市櫃金控公司昨（9）日公布上半年獲利，受惠6月台股多頭行情延續，資本市場表現佳帶動財務操作評價利益與銀行財富管理業...

和泰車最強6月 營收創高

疫情趨緩後，車市展現報復需求，龍頭車廠和泰車6月營收207.16億元不僅較去年同期成長16.2%，更創下歷史同期新高。旗...

國光生 上半年營收跳增

國光生（4142）昨（9）日公告6月自結營收5,171萬元，年減28.96%，主因配合國外客戶出貨時程所致，累計今年1至...

6月營收／長瑞磁年減60％ 出貨看增

瑞磁ABC-KY（6598）昨（9）日公告6月合併營收僅約480萬元，年減60.12%。累積1~6月營收6,308萬元，...

6月營收／台驊年增22％ 海運助攻

台驊（2636）昨（9）日公告6月營收約11.58億元，年增22%，其中，海運部門營收達6.89億元，為單月歷史次高，上...

6月營收／柏文年增3％ 同期新高

本土最大健身中心品牌柏文 (8462)昨（9）日公告6月營收為2.97億元，創歷年同期新高，月增8%、年增3.4%，顯示...

紡織股王儒鴻 暫時貼息

紡織股王儒鴻（1476）6月營收意外比5月下滑，昨（9）日除息首日，股價開高走低，終場小跌0.5元，收在334元，暫時呈...

6月營收／豐泰年減12％ Q4有望回溫

製鞋大廠豐泰（9910）昨（9）日公布6月合併營收54.88億元，月增2.8%、年減15.1%；累計上半年合併營收340...

國揚 6月每股估賺8元

國揚實業（2505）6月在大南港案售地利益貢獻下，營運大吃補丸，單月營收不僅爆衝至98.61億元，較去年同期激增13.6...

券商 6月獲利佳

多家證券公司本周持續公告6月營運狀況。雖然新冠肺炎疫情仍未控制，且有二度爆發危機，但相較3月金融市場慘烈狀況，4月以來全...

熱門新聞

台積電開高後一度飆上天價347元 市值8.99兆

台股拚12千金 法人點將

經濟解析／台積電飆天價 還可以買嗎？

生技股漲潮不退 合一、中天股價攻漲停

台積電攻助再生能源前景 太陽能股全面轉強

大立光上季每股純益37.19元 累計上半年每股賺87元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。