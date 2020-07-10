國光生 上半年營收跳增

國光生（4142）昨（9）日公告6月自結營收5,171萬元，年減28.96%，主因配合國外客戶出貨時程所致，累計今年1至6月自結營收4.3億元，較去年同期成長159.88%。

國光生表示，公司生產賽諾菲集團旗下Protein Sciences公司Flublok流感疫苗，目前均依照排程進行，全年總量較去年亦有成長。

國光生也供應國內公費及自費的四價（指A、B流感共4種病毒）流感疫苗，預定10月完成，下半年為出貨旺季，將進入營收高峰期。

針對新冠肺炎疫苗開發上，國光生技率先於6月送出一期人體臨床試驗申請，若順利通過主管機關審查，將可在8月開始人體臨床試驗；在量產產能安排上，已與合作生產廠商開始量產前準備工作，未來將有足夠產能滿足國內需求。

國光生擁有疫苗生產的完整技術平台，過去十年開展的自有產品業務、與國際代工服務進入商業化量產階段。國光歷年來投入60億元，建立國際化與規模化核心資產，目前是亞洲唯一獲歐盟及美國FDA GMP認證的流感疫苗制造公司。

法人指出，今年台灣公費四價流感疫苗採購案中，國光生拿下超過60%的供應量，雖略低於2019年，但是由於2019年的公費流感疫苗，部分延後到今年初才出貨，致3.57億元的營收遞延至今年1月認列，因此預估國光生技今年全年公費四價流感疫苗貢獻營收，將較去年有顯著成長。