多家證券公司本周持續公告6月營運狀況。雖然新冠肺炎疫情仍未控制，且有二度爆發危機，但相較3月金融市場慘烈狀況，4月以來全球風險資產價格快速反彈，各券商獲利普遍改善，今年上半年終於轉虧為盈。

在近日公告的獲利狀況中，仍以期貨商賺最多。元大期貨今年前六月每股純益（EPS）2.44元。群益期貨前六月每股稅前盈餘為2.07元。

在證券商方面，在金控旗下證券商，6月單月來說，日盛證券EPS為0.71元，兆豐證券為0.61元，合庫證券每股賺0.54元，台新證券0.26元，永豐金證券0.23元。上半年來說，元大證券今年前六月EPS達0.9元，玉山證券0.69元，永豐金證券有0.58元，第一金證券則為0.25元。