紡織股王儒鴻 暫時貼息

紡織股王儒鴻（1476）6月營收意外比5月下滑，昨（9）日除息首日，股價開高走低，終場小跌0.5元，收在334元，暫時呈現貼息。不過儒鴻下半年營運逐季成長的態勢不變，法人仍看好股價後勢有望朝填息之路邁進。

儒鴻昨天進行除息，每股配發現金股息11元，除息後參考價為334.5元，昨天一開盤股價就上攻，盤中最多上漲6元，已經填息超過一半，可惜隨著台股回軟，儒鴻股價跟著拉回，尾盤更由紅翻黑，終場收在全日最低價334元，下跌0.5元，暫時呈現貼息走勢。

儒鴻剛公布6月營收19.18億元，年減17.6%，並意外比5月略微下滑5.9%，略低於原先預期。對此，儒鴻主管說明，公司兩大產品線包括成衣和布。其中成衣的部分，確實已經在4月落底，但是布的部分，大約會慢個兩個月反應。