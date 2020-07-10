申豐 上季營收暴增63％

永豐餘集團旗下子公司、主要生產NBR（丁月青乳膠）的申豐（6582），因為產品主要應用在醫療手套，受惠這波疫情帶動需求大增，申豐昨（9）日公布第2季營收10.8億元，季增17.6%，更比去年同期爆炸成長63.8%，逆勢打破單季營收歷史紀錄。

申豐昨天公布6月營收3.63億元，雖然比5月微幅下滑0.5%，但續站高崗，而且比起去年同期大幅成長71.7%。累積申豐第2季營收10.8億元，更是超越前年第3季旺季所寫下的10.29億元，改寫單季營收新高。

累積申豐今年上半年營收19.98億元，年增率36.2％，為今年新冠肺炎疫情肆虐下，少數業績逆勢成長的公司。除了營收暴衝，申豐所生產的NBR乳膠，上游最重要原料為丁二烯，占成本比重高達四成，隨著今年以來國際油價回檔拖累丁二烯價格下滑，反而幫助申豐成本下降，產品利差有望擴大，法人看好，申豐第2季獲利表現可望比營收成長更耀眼。

受此激勵，申豐昨天股價攻上漲停板，終場大漲12元，收在133元，同樣創下股價的歷史新高紀錄。如果從3月底的低點61.8元起算，短短三個多月股價翻倍。

申豐主要生產NBR乳膠，為全球第七大NBR乳膠廠，NBR乳膠占公司營收比重將近八成。

由於NBR乳膠為一次性醫療手套的主要原料，因為這波新冠疫情，帶動醫療手套需求暴增，申豐業績跟著扶搖直上。