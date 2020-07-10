國揚 6月每股估賺8元

經濟日報 / 記者陳美玲黃阡阡╱台北報導

國揚實業（2505）6月在大南港案售地利益貢獻下，營運大吃補丸，單月營收不僅爆衝至98.61億元，較去年同期激增13.6倍，創歷史新高，單月每股獲利更可望挑戰8元的歷史新高點。

國揚昨（9）日公告6月營收高達98.61億元，不僅年增率幅度衝上13.6倍，更推升公司今年前六月營收達102.52億元、年增10.9倍，單月、上半年營收同步寫下新高紀錄；國揚表示，6月營運超過九成來自大南港案挹注，因此推升公司營運寫下不錯成績。

法人表示，大南港案基地面積達7,513.927坪，其中國揚持股達34.06%，工信透過子公司展邦建設持有14.36%，和桐透過子公司和信成擁有10.43%，威力國際擁有15.94%、弘輝11.16%、定利開發6.39%以及宇盛開發7.66%。

法人指出，由於該案以282.87億元處分予富邦人壽，以國揚持股34.06%來算，獲利約55億元，初估每股挹注約7.8957元；在售地利益入帳下，國揚每股獲利可望寫下單月、單季以及掛牌以來新高。

在大南港案如市場預期在6月貢獻國揚業績之下，昨日接近午盤時，買盤進場拉抬，最高攻上達27.2元，不僅突破今年4月30日26.5元波段高點價位，更創下2008年6月以來新高，終場收在26.7元、上漲1.8元，更爆出逾1.5萬張的成交量，呈現價量齊揚。

國揚除了售地利益貢獻外，今年將有「早安國揚」、「南方莊園」、「國揚矽谷」、「翡翠森林－金澤區」等新案完工入帳；其中總銷37億元「早安國揚」（公司分回55%）、30億元「南方莊園」（公司分回60%）預售達九成，70億元「國揚矽谷」（公司占35%）、22億元「翡翠森林三期－金澤區」（公司占比65%）銷售率則達三、四成。總計國揚今年完工量達159億元，公司可分回77.15億元。

營收 矽谷

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