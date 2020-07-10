6月營收／豐泰年減12％ Q4有望回溫
製鞋大廠豐泰（9910）昨（9）日公布6月合併營收54.88億元，月增2.8%、年減15.1%；累計上半年合併營收340.25億元、年減2.7%。法人估，隨著疫情趨緩，豐泰營運第4季可見回溫。
豐泰6月成品鞋生產量為799萬雙，月增4.7%、年減15.8%；6月成品鞋銷售量890萬雙，月增13.4%、年減16.2%。累計上半年成品鞋生產量為5,316萬雙、年減8.9%；成品鞋銷售量累計5,388萬雙、年減9.1%。
豐泰第2季合併營收159.28億元，季減12.1%、年減11.7%。法人預期，隨著客戶訂單調整動作加大，第3季營收恐維持二位數年減幅度。
面對景氣尚未見到明顯復甦，豐泰今年原訂的海外擴建新產線計畫，都將暫緩執行，現階段持盈保泰為首要策略。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言