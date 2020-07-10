6月營收／台驊年增22％ 海運助攻

台驊（2636）昨（9）日公告6月營收約11.58億元，年增22%，其中，海運部門營收達6.89億元，為單月歷史次高，上次海運的新高是因為美中貿易戰開打前夕，大家趕著出貨，預期強勁需求，可望延續到第3季，海運需求旺季依舊持樂觀看法。

台驊6月營收未能突破上個月歷史新高的營收，主要受空運運價下跌，不過，海運部門營收表現非常好。由於今年第2季的營收表現出色，累積上半年合併營收為64.03億元，年增率19%。台驊昨日股價收30.7元，下跌1.2元。

海運市場的部分，今年以來受到疫情衝擊，各大海運航商持續實施縮艙、減班計畫，目前海運艙位一櫃難求，長程線運價大幅上漲，然而海運貨量5月起開始成長，在歐美城市逐步解封，廠商積極回補庫存及相關的防疫物資貨量增加，訂艙需求逐月成長。

另海運大減艙也使供給減少，推升運價大漲，以美西航線為例，上海航交所數據顯示，上週運價來到一個40呎櫃2,920美元，較2019年平均運價漲幅近九成；今年第2季海運營收雖受到疫情影響，仍較去年同期成長8%，較今年首季成長27%。

由於航商減班計畫將延續，第3季市場艙位呈現供不應求，海運高運價仍持續。

台驊6月空運營收為3.41億元，年增率為33%，但較上月減少54%，主因國際空運運價因歐美醫療物資進口量減少而下滑，運價跌幅加大所致。

不過，因空運運價下跌，傳統空運貨物庫存回補以及少部分客戶原本跑去走海運，海運艙位大爆艙後，又回來走空運，業界預期，第3季空運運量仍可延續，運價也優於去年同期。